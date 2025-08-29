富士通―富士フイルム海老名第2クオーター、タッチダウンを決める富士通・福井＝秩父宮アメリカンフットボールの日本社会人Xリーグの上位リーグ「X1Super（スーパー）」は29日、東京・秩父宮ラグビー場で開幕し、富士通が富士フイルム海老名に37―0で快勝した。富士通は前半に3TDを奪い、後半も着実にリードを広げた。日本社会人協会設立40年、Xリーグ30年の記念事業として行われ、Xリーグによると、アメフトでは初めて秩