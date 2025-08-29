8月29日までに、辻希美がブログを更新。8月8日に誕生した次女と次男の写真などを公開した。【写真】「新学期に向けて美容院へ」三男と寄り添った2SHOTも披露28日、辻は「ソラが」と題した投稿で、「メロメロ」「抱っこしちゃ〜 『あ〜可愛い あ〜可愛い〜 』って ずっと言ってる」「蛇年 兄妹です」と綴り、次男が次女を抱っこする兄妹SHOTを公開した。また、辻は29日にもブログを更新すると、「今日はコア、ソラはパパと 新学期に