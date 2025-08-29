AMDは7年以上同社製プロセッサに同梱してきたCPUクーラーにおいて、Wraith Stealthへの集約・意向を進めているようだ。すでに販売店では更新されたパッケージが見られているほか、製品ページでも注釈が表示されている。Ryzenプロセッサの付属クーラーに変更、Wraith PrismとWraith Spireは製造終了済みか販売中のRyzen 5000 / 7000 / 8000Gシリーズに影響する内容。これまで空冷CPUクーラーとしてWraith PrismやWraith Spireが同梱