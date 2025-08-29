格闘技「KNOCKOUT」は29日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.56〜NEWBEGINNING〜」が行われた。メインのKNOCKOUT−RED59.0キロ以下契約は参戦2戦目でメインに抜てきされた軍司泰斗（26＝K−1ジム総本部チームペガサス）はゲーオガンワーン・ソー.アムヌワイデッー（30＝タイ）にKO負けした。開始から右ローの打ち合い。右ローを出したところでゲーオガンワーンの強烈な左肘をもらい、そのままダウンで敗れた。勝ったゲーオ