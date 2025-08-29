自民党の小林鷹之元経済安保担当相（50）が29日、BS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に生出演し、昨年初出馬した党総裁選と、今後の総裁選への出馬意思について語った。昨年9月に行われた総裁選には、過去最多の9人が立候補。小林氏も出馬したが、決選投票にも進めなかった。「当時、当選4回で40代。自民党の過去を振り返ってもあんまりないケースだったと思う」と振り返った。それでも「その中で自民党が置かれている状