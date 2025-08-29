◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）３点リードの８回に２点を返された。この回から登板の大勢投手が、１死から森下翔太外野手に左翼スタンドへ１９号ソロ本塁打、続く佐藤輝明内野手には左越えの３４号ソロアーチを浴び、１点差に迫られた。