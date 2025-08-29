「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手が八回に１９号ソロを放った。さらに佐藤輝明内野手にも３４号となる２者連続アーチが飛び出した。今季６度目のアベックアーチだ。森下は大勢に追い込まれていた中、きれいに捉えた打球は左翼席への中段へと飛び込んだ。甲子園の空気を一変させるような一撃。直前には読売テレビの中継で解説を務めた岡田彰布顧問が森下の打撃フォームについて右肘の使い方が悪