◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４広島（２９日・神宮）ヤクルトは村上宗隆内野手が４試合ぶりとなる１１号ソロを放つも空砲に終わり３連敗となった。高津臣吾監督は「四球もない。ランナーが４人しか出ていないので。まずは出塁することを、得点というよりも塁に出ることが大事だと思いますね。この数試合、こういう形が結構続いているので」と打線の奮起を求めた。先発の高梨が誤算だった。２回１死から末包に四球を与え