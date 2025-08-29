「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが敗れ、リーグ優勝の可能性が完全に消滅。借金は今季ワーストタイの２６となった。打線が再三の好機を生かし切れなかった。二回２死一、二塁、三回１死二塁で得点を奪えず、四回は無死満塁としたが、小川の犠飛による１点のみ。前回対戦の６月２８日には六回までに５得点を奪ってＫＯした上沢に、今回は要所を締められた。先発のボスは６回５安打