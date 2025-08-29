◆パ・リーグ西武１―８オリックス（２９日・ベルーナドーム）オリックスは投打がかみ合い、今季３度目のビジター３連勝を飾った。敵地での西武戦は４連勝とし、５連勝した２３年以来の記録。先発・九里の好投が光った。７イニング中の５回が走者を背負う投球となったが、緩急を織り交ぜて７安打１失点。チーム単独トップとなる９勝目（８敗）を挙げ、最多勝（１３勝）を獲得した２１年以来の２ケタ勝利に王手をかけた。今週