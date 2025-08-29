高級感あふれる新型「コンパクトSUV」のインテリアとは？2025年7月10日、スズキはブランド初となる量産バッテリーEV「新型e VITARA（イー ビターラ）」の日本仕様に関する情報をティザーサイトで先行公開しました。スズキの電動化戦略における重要なモデルに位置付けられる新型イービターラ。【画像】超カッコいい！ これがスズキの「新型コンパクトSUV」です！（30枚以上）どのような特徴があるのでしょうか。スズキ新型「