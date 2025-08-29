気象台は、午後9時19分に、大雨警報（土砂災害）を青森市、五所川原市、つがる市、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・青森市、五所川原市、つがる市、中泊町に発表 29日21:19時点津軽では、30日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報【発表】・土砂災害30日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間29日夜遅く■五所川原市□大雨