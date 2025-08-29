◆パ・リーグ西武１―８オリックス（２９日・ベルーナＤ）先発・高橋光成投手が７回を投げ被安打７、今季ワーストの７失点で７敗目。打線は西武に対し今季３戦１勝０敗、防御率１・９３の九里を打ち崩せず１点止まりで、カード黒星スタートとなった。高橋は初回は３者凡退の立ち上がり。２回１死一、三塁で宗に先制の６号３ランを浴びると、味方が１点を返した４回にも無死一、二塁から杉本に左翼フェンス直撃の適時二塁打、