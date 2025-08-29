２０１３年から１２年連続でポストシーズンに進出し、昨季はワールドシリーズも制覇した常勝球団のドジャース。選手たちは結果を出すために日々、試合はもちろん準備に汗を流し、精神的な重圧とも戦いながら多くのタスクと向き合っている。そんなドジャーたちは日々の緊張を解くために、どんな息抜きをしているのだろう？今季、メジャーデビューを果たした期待のルーキー、ダルトン・ラッシング捕手（２４）に聞いてみた。５月