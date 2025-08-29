米国から一時帰国したタレント・野沢直子が、２９日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅに出演した。金ちゃんから「１個だけどうしても聞きたかったことがあって。大谷翔平って、アメリカだと（人気が）そんななんですか？」と質問され、野沢は「やめろ！これ２年前に言って大炎上だよ！真っ黒焦げになったんだから」と大慌て。「今はドジャース入って契約金もすごかったんで、みなさん結構知ってると思