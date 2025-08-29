私はクミ（30代前半）。タカユキ（30代後半）と結婚をして、コウタが生まれました。その後、私は仕事に復帰するため、タカユキと相談してコウタを保育園に入れました。そのことを、報告というか世間話という形でお義母さんに伝えたのです。後から考えれば、よせばいいのに「朝はタカユキが保育園に送って、帰りは私が迎えに行く」なんて余計なことを言ってしまったのです。するとお義母さんは「タカユキが大変だから、正社員ではな