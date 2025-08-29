西武戦に先発したオリックス・九里＝ベルーナドームオリックスの九里が7回1失点でチームトップの9勝目。走者を出しながらも、要所を締めた。二回に宗の6号3ランで先制し、四回に杉本の適時二塁打と若月の2点二塁打で計3点。西武の高橋は制球が甘く、7回7失点で7敗目。