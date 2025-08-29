3回ソフトバンク2死一塁、近藤が右越えに2ランを放つ＝ZOZOマリンソフトバンクが逃げ切って4年連続のシーズン勝ち越しを決めた。上沢は変化球が切れ、2021年以来の10勝目。打線は二回に栗原の適時打で先制し、三回に近藤の2ランで加点した。ロッテは再三の好機で拙攻が響き、1点止まり。