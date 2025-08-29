◇プロ野球セ・リーグ 阪神−巨人(29日、甲子園球場)巨人の大勢投手が2者連続のホームランを浴びました。巨人は3点リードの8回、4番手として大勢投手をマウンドに上げます。大勢投手は先頭の中野拓夢選手をショートライナーで1アウトとしますが、3番・森下翔太選手に対して5球目、高めのスライダーをレフトスタンドへ運ばれソロホームランとされました。さらに4番・佐藤輝明選手に対しては154キロのストレートをレフトスタンドへ