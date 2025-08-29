楽天戦に先発した日本ハム・北山＝エスコンフィールド日本ハムが快勝して70勝に到達した。北山がピンチで粘り、7回を6安打無失点で8勝目。打線は六回に水谷の適時二塁打やレイエスの2ランなどで4点を挙げ、七回に水谷の犠飛で加点した。楽天の荘司は今季初黒星。