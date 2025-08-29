伊東市の田久保市長の学歴詐称疑惑をめぐる伊東市議会百条委員会が29日開かれ、田久保市長を刑事告発することを決定しました。9月1日にも不信任決議案が市議会に提出される予定です。伊東市の田久保市長はこれまで百条委員会での出頭を一度拒否したほか“卒業証書”とされる資料の提出を2度拒否しています。百条委員会はこれらについて「正当な理由なく拒否した」と結論づけました。また、議長らに「“卒業証書”を19.2秒見せた」