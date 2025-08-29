◇パ・リーグオリックス8-1西武（2025年8月29日ベルーナD）オリックスが敵地で快勝を収めた。2回1死一、三塁で、宗が右翼へ先制の6号3ラン。4回には杉本と若月の適時打で3点を加えるなど、西武・高橋を攻略した。投げては先発・九里が多彩な変化球を織り交ぜて西武打線を幻惑し、7回7安打1失点。122球の熱投で、今季9勝目を挙げた。