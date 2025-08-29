◇セ・リーグ阪神ｰ巨人（2025年8月29日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（26）が29日、巨人戦の8回1死から左中間席へ2試合連発となる34号ソロを放った。巨人・大勢の真ん中直球を砕き、豪快な一発を叩き込んだ。7月31日の広島戦を終え、チームは夏の長期ロードに出発。22試合を14勝7敗1分けで終え、約1カ月ぶりに帰還した聖地で、猛虎の4番が鮮やかな放物線を架けた。