前の話を読む。保活に全敗したゆりこは、復職できない焦りにかられ、役所に電話する。しかし「点数の高い世帯が優先される」と言われてしまい…。■驚きの保育料…■復帰が最優先…■次々と不安に襲われるゆりこ■迎えた復帰の日ゆりこはなんとか、認可外保育園に入園が決まりました。保育料は給料の3分の1…なかなかの出費です。それでも、働かないわけにはいきません。保活が落ち着いたと思ったのも束の間、今度は仕事への不安が