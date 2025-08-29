8月29日（金）放送の『沸騰ワード10』では、自衛隊に取り憑かれたカズレーザーが「総合火力演習」に潜入！「総合火力演習」通称「総火演」とは、自衛隊の全部隊が集まり、3週間の訓練期間を経て最新装備や実力を見せ合う日本最大の演習。かつて、年に一度抽選に当たった人のみが観覧できる自衛隊最大の一般公開イベントだったが、コロナ禍以降は非公開に。しかし、今回は自衛隊側の全面協力のもと『沸騰ワード10』だけに独占解禁。