ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３６）が２９日、二軍戦で約４か月半ぶりに実戦復帰した。ウエスタン・広島戦（タマスタ筑後）に「１番・ＤＨ」で出場。予定の３打席に立ち、見逃し三振、遊ゴロ、中飛という結果だった。柳田は４月１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で右すね付近に自打球を受けて負傷。「右脛骨骨挫傷」と診断され、長期離脱を余儀なくされていた。久々の実戦出場に「打てなかったんで悔しい」と率直に振り返