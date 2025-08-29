緊急避妊薬「ノルレボ錠」望まない妊娠を防ぐために性交後に服用する緊急避妊薬を巡り、厚生労働省の専門部会は29日、処方箋が不要な市販薬とすることを了承した。オンライン販売を認めず薬局での対面販売を条件とする「特定要指導医薬品」に指定。販売の際、年齢制限や親の同意は不要とする一方で、薬剤師の面前での服用や、適切な支援につなげるため年齢確認をすることを求めた。緊急避妊薬「ノルレボ錠」を製造するあすか製