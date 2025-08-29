プロ野球・西武―オリックス戦（２９日、ベルーナ）のセレモニアルピッチに元ＳＫＥ４８で俳優の松井玲奈（３４）が登板した。西武は『ハリー・ポッター』とのコラボレーションイベントを３１日まで実施している。セレモニアルピッチで念願のノーバウンドピッチの叶わなかった松井は「練習は何度かノーバンで投げられていて、本番では叶わなかったですが、まっすぐボールを投げられたので良かったです！」とコメント。続けて