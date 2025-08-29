◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日(29日、横浜スタジアム)DeNAの2点ビハインドで迎えた8回裏、オースティン選手の一発で試合を振り出しに戻しました。DeNAはこの日、2回に先発・ジャクソン投手の来日後初ホームランとなった3ランで先制。しかし4回に上林誠知選手のポール直撃弾で2点差に迫られると、6回にはジャクソン投手がつかまり同点に追いつかれます。さらに7回には2番手・宮城滝太投手が失点。直後には代打・佐野恵太選手の