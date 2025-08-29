高級品種の桃を丸ごと一個使ったものや、黒毛和牛のローストビーフがのったものなど高級な“ぜいたくかき氷”がいま人気になっています。なぜ売れているのか取材すると、消費者のかき氷に対する考え方が変わってきているのがわかりました。※詳しくは動画をご覧ください。（2025年8月29日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）