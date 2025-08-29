静岡県伊東市の田久保真紀市長が就任から3か月が経った2025年8月29日、定例の記者会見に出席しましたが、発表事案以外の質疑については拒否しました。こうした中、市議会の百条委員会は証人出頭の拒否など4つの事案について刑事告発することを全会一致で決定しました。 【写真を見る】「虚偽であるものと判定いたします」伊東市議会の百条委員会 田久保真紀市長を刑事告発へ 卒業証書の提出拒否など4つの事案で ＜東部総局 金原