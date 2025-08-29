（小玉アナウンサー）「最低賃金の改定額について、ここからは県政担当の、浦川記者とお伝えします」「まだ結論は出ていませんが、県内の最低賃金が初めて1000円を超える見通しとなっていますね」「まずは、改めて最低賃金とはどのような制度でしょうか」 ■「最低賃金制度」とは （浦川記者）「最低賃金制度は、法律に基づき、国が賃金の最低額を定める制度です」「使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなけれ