消費者物価指数（速報）（8月）21:00 結果0.1% 予想0.1%前回0.3%（前月比) 結果2.2% 予想2.1%前回2.0%（前年比) 結果0.1% 予想0.0%前回0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.1% 予想2.0%前回1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)