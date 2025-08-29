ＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ（レペゼンフォックス）の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで２９日、１２月３１日にみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で予定している解散コンサートにＤＪまるが参加が発表された。ＰＶのタイトルは「ＤＪＭＡＲＵｆｅａｔ．ＤＪＳＨＡＣＨＯ，戦慄かなの―Ｗｈｏｉｓｗａｉｔｉｎｇ？」と題し、これまでのＤＪ社長とまるの因縁から出演ギャラ交渉、さらに戦慄かなのを交えてのやりとりが披露さ