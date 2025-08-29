新NISAのスタート以来、オルカン、S＆P500などのインデックス投資信託が大人気に。一方で、アクティブ投資信託に拒絶反応を示す人が多くなった。理由は“コストが高いから”。だが実は、誤解されている面も大きい。アクティブ投資信託は、本当に買う価値なしなのか。否定する前に、冷静に検証してみよう。（河野拓郎、ダイヤモンド・ザイ編集部）投資信託の成績は“コスト差し引き済み”高コストでも好成績なら買う価値がある投