新体操世界選手権の団体総合で初優勝を果たした日本代表の（左から）花村夏実、三好初音、鈴木歩佳、田口久乃、西本愛実、稲木李菜子＝23日、リオデジャネイロ日本体操協会は29日、東京都内で開いた理事会で、新体操の世界選手権で史上初の団体総合金メダルに輝いた日本代表に計560万円の報奨金を出すことを決めた。金メダルに各50万円、団体種目別リボンの銀メダル獲得者には各30万円が贈られ、特別報奨として各10万〜20万円を