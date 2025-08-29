札幌市で開かれた再審法改正を求める集会＝29日午後再審開始のハードルを下げることで冤罪の早期救済につなげるよう再審法改正を求める集会が29日、札幌市北区で開かれ、1986年の福井中3殺害事件で再審無罪が確定した前川彰司さん（60）ら冤罪被害者が登壇した。前川さんは、66年の静岡県一家4人殺害事件で同じく再審無罪となった袴田巌さん（89）に続けたとして「何としてもこの流れを強く大きくして、法改正を実現したい」と訴