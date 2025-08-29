■「そいえば、『M COUNTDOWN』で、それスノによく来てくれるKep1erの皆さんにも会ったわ！相変わらずのテンションでしたw」（佐久間） 【写真】佐久間大介が明かすKep1erとの裏話／Kep1er『それスノ』ショット 韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演したSnow Man。メンバーの佐久間大介が、裏話をXにポストした。 佐久間は『M COUNTDOWN』でKep1erと遭遇したことを 「そいえば、『M COUNTDOWN』で、それスノによく来て