【その他の画像・動画等を元記事で観る】 8月20日に配信リリースされた、崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボする楽曲「人生ゲーム」のMVが公開された。 ■監督はMega Shinnosuke！撮影場所は崎山蒼志の実家 監督はMega Shinnosuke。これまで「愛とU」や最新作「ナードと天使」など自身のMVは数多く手がけてきたMega Shinnosukeだが、今回コラボとなった「人生ゲーム」でも監督を務めた。 さら