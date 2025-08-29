IKEAが原宿店と新宿店の営業を終了します。家具販売店大手IKEAは公式ホームページで、2026年の初頭に「IKEA原宿」と「IKEA新宿」の営業を終了すると発表しました。IKEAは「持続可能な成長に注力する」としたうえで首都圏での販売戦略について、店舗に限らずネット通販など、方法やバランスの見直しを進める方針です。2店舗の営業終了後は「IKEA渋谷」が唯一の都心型店舗となります。IKEAは「この秋オープンするIKEA広島をはじめ、