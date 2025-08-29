小泉農林水産大臣は、2026年度予算の概算要求について、コメの増産に向け、新しい取組を後押ししたい考えを強調しました。小泉農水相：米の需要に応じた増産の実現という関係で言えば新規で40億円。新しい取り組みについても後押しをする予算を要求をする予定です。農林水産省は来年度の予算として、2兆6588億円を要求します。省力化が期待される乾いた田んぼに種籾をまく「乾田直播」の検証などを支援する新事業などに40億円、さ