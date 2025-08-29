北海道・帯広警察署は2025年8月29日、旭川市に住む会社役員の男(68)を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は29日午前2時すぎ、音更町の住宅で、この家に住む女性(23)の顔を殴り軽傷を負わせた疑いがもたれています。男は女性の育ての親で、女性は「交際がバレてもめた」などと話しているということです。警察の調べに対し、男は「ビンタした」と容疑を認めています。警察は、トラブルの詳しい原因や殴った経緯を追及する方針です。