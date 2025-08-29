望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬について、厚生労働省の専門部会は29日、医師の診察無しで、薬局などで対面販売できる市販薬としての指定を了承しました。来年春頃にも薬局で対面で購入できるようになる見通しです。薬局で買えるようになるのは、望まない妊娠を防ぐため、女性が性行為の後、72時間以内に飲む緊急避妊薬の「ノルレボ錠」です。現在、購入には原則、医師の診察が必要ですが、今後正式な手続きを経て、販売体制が整備さ