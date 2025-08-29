【漫画】本編を読むE.T.A.ホフマンによる名作童話『くるみ割り人形とねずみの王様』をオマージュした漫画『くるみ割り人形』。この世で最も美しいとされたピルリパート姫は、ねずみの女王の呪いにより、長きにわたり醜い姿へと変えられていた。お菓子の国の王子は「クラカトゥクのくるみ」を割り、姫に食べさせることで呪いを解いたが、その代償として自らが呪われ、醜いくるみ割り人形の姿になってしまう。姫はその姿を見て