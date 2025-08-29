◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 3-1 ロッテ (29日、ZOZOマリン)ソフトバンクはロッテとの3連戦初戦に勝利。打っては栗原陵矢選手がタイムリー、近藤健介選手が2ランを放ち、投げては先発・上沢直之投手が6回1失点で10勝目をあげました。対するロッテの先発・ボス投手の前に初回を三者凡退に抑えられたソフトバンク打線。しかし2回には2アウトから牧原大成選手の2塁打で好機をつかむと、打席にはこの日1軍復帰となった栗原選手