山本麻衣＝3月バスケットボール女子Wリーグのトヨタ自動車は29日、パリ五輪代表ガードの山本麻衣が今季もトヨタ自動車でプレーすると発表した。米女子プロWNBAのウイングズのトレーニングキャンプに参加したが、開幕ロースター入りはならなかった。