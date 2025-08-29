「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）ヤクルトが投打の歯車がかみ合わず痛恨の３連敗を喫した。借金は「２５」となり、早ければ３０日にも今季の優勝の可能性が消滅する事態となった。打線は相手の先発左腕・森の球威がある直球、キレのある変化球の前に苦しめられた。１点を追う三回は先頭・北村拓が二塁打で出塁したが、その後が続かなかった。序盤から打線はスコアボードに０を並べ続けて沈滞した。４点を追う七