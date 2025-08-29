◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２９日・甲子園）巨人の先発・山崎伊織投手が４点の援護をもらい、６回５安打１失点で、勝ち投手の権利を持って降板した。勝てば３年連続となる１０勝目、甲子園球場では通算７登板目で初勝利となる。山崎は３回、先頭の坂本誠志郎捕手に三遊間へヒット性の当たりを打たれたが遊撃・泉口友汰内野手がジャンピングキャッチで好捕。１死から高寺望夢内野手にストレートの四球、送りバントで