今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。スペイン・バレンシア州の「“トマト祭り”に2万人以上集結120トンを投げ合う」についてです。◇スペイン・バレンシア州の小さな町。人々がつかんで投げ合うのは、トマトです。毎年、8月最後の水曜日に行われる恒例の“トマト祭り”。今年は世界中から約2万2000人が参加。1時間にわたり、町を真っ赤に染めました。通りはまるでトマトの川。水浴びならぬトマト浴びをす