アーセナルの今夏8人目の補強が現実味を帯びているようだ。29日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。報道によると、ポーランド代表DFヤクブ・キヴィオルの移籍についてアーセナルとポルトが合意に達したとのこと。移籍形態は買い取り義務が付随したレンタルとなり、最大で2700万ユーロ（約46億円）の移籍金が発生するパッケージとなっているようだ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツ